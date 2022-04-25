Соловьев прокомментировал планировавшееся на него покушение

Телеведущий Владимир Соловьев не знал о планирующемся на него покушении. Об этом он сообщил 25 апреля в эфире телеканала «Россия 24». Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин рассказал, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая собиралась убить журналиста.

«Вместе со всей страной я узнал о том, что готовилось покушение, но блестяще отработала ФСБ. До меня доходили разные слухи, что было очевидно, потому что президент Украины Владимир Зеленский напрямую же мне угрожал во время своих публичных выступлений. Поэтому слухи ходили, но то, что они дойдут до такого воплощения — я узнал вместе со всеми из выпусков новостей», — сказал он.

Соловьев поблагодарил ФСБ и отметил высокую эффективность работы службы.

Ранее сотрудники ФСБ раскрыли подробности попытки покушения неонацистов на телеведущего. По данным правоохранителей, члены преступной группировки дают признательные показания и уже детально рассказали о подготовке убийства. После совершения преступления они планировали скрыться в другой стране. Неонацисты подтвердили, что получили задание от Службы безопасности Украины. В ходе обысков у злоумышленников было изъято самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература.

Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России, Путин заявил, что подготовка убийств российских журналистов — это террор. По его словам, Запад перешел к террору, поскольку проиграл на информационном поле.

20 апреля в украинском городе Херсон в машине было обнаружено тело убитого блогера Валерия Кулешова. По информации СМИ, он поддерживал российскую спецоперацию по защите Донбасса.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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