Блогера Валерия Кулешова убили в украинском городе Херсон. Об этом 20 апреля сообщается в социальных сетях.

Мужчину нашли мертвым в машине около подъезда дома по улице Калиша в Шуменском микрорайоне в среду утром. Отмечается, что при осмотре тела были зафиксированы огнестрельные ранения.

По информации СМИ, Кулешов поддерживал российскую спецоперацию по защите Донбасса.

4 марта стало известно, что украинско-российского миллиардера Михаила Уотфорда (Михаил Толстошея) нашли мертвым в его доме в графстве Суррей в Великобритании.

По данным The Sun, полиция будет расследовать его смерть «с крайней серьезностью», так как есть подозрения, что на Уотфорда могли совершить покушение. Кроме того, друг миллиардера сообщил изданию, что ситуация на Украине могла усугубить психологическое состояние Уотфорда.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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