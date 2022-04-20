Спецоперация в Донбассе 20 апреля. Текстовая трансляция

Начался новый этап специальной военной операции, которая направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик. ЕС настаивает, что наращивает поставки оружия не для затягивания конфликта, а защиты населения. Украина три дня подряд не открывала гуманитарные коридоры для эвакуации населения. Отдельные европейские страны с опаской отправляют вооружение, боясь остаться незащищенными, а Соединенные Штаты собирают очередной пакет военной помощи на несколько сотен миллиардов долларов. Подробнее об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, ходе спецоперации и обо всем, что происходит на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».