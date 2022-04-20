Спецоперация в Донбассе 20 апреля. Текстовая трансляция

Почти 900 тыс. беженцев с территорий Донецкой, Луганской народных республик и Украины прибыли в Россию с начала эскалации конфликта, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. За минувшие сутки границу пересекли около 18,5 тыс. человек.
Минобороны РФ показало, как высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» уничтожается пункт управления украинских вооруженных сил.
Все работающие в ДНР офисы агентств ООН уведомлены о проработанных механизмах доставки гуманитарной помощи, заявил глава республики Денис Пушилин. Так он прокомментировал прозвучавшие от генсека ООН Антониу Гутерриша опасения об аспектах безопасной доставки грузов.
По оценкам министерства информации ДНР, свыше 3 тыс. украинских военных сдались в плен в Донбассе с 24 февраля.
Мирная жительница погибла в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК по итогам прошедших суток. ВСУ восемь раз открывали огонь по Донецкому, Калиново, Кировску и Первомайску.
Российско-украинские переговоры фактически оказались заморожены, согласование Москвой и Киевом гуманитарных коридоров едва ли назовешь рабочим: маршруты открываются обособленно. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны установить перемирие на четыре дня перед Пасхой.
Подробнее о перспективах прекращения огня и переговорном процессе читайте в материале «Известий» — «Гуманитарный разговор: ждать ли „пасхального перемирия“ на Украине»
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Пять украинских военнослужащих сдались и вышли с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, передает Народная милиция ДНР. «О предложении добровольно сложить оружие и выйти к защитникам республики они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны», — отметили там.
Накануне Минобороны РФ открыло гуманитарный коридор с «Азовстали». Сообщалось
, что с территории комбината вывели более 140 человек.
Украинские войска обстреляли Ясиноватую (ДНР) из БМ-21 «Град» пятью ракетами, передает представительство республики в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК). Кроме того, огонь открыли по Александровке, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм.
Живой щит для радикалов — единственное объяснение наличия мирных жителей на «Азовстали» в Мариуполе, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Радикалы и неонацисты не гнушаются прикрываться от наших военных на заводе „Азовсталь“ тем, что спустя месяц блокады они сообщили, как все это время с ними якобы находятся мирные граждане», — сказал он, подчеркнув, что до вчерашнего дня об этом не сообщалось.
Корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры артиллерийской подготовки по позициям Вооруженных сил Украины в городе Попасная (ЛНР).
Вашингтон в течение недели может объявить об очередном пакете военной помощи Киеву объемом $800 млн, пишут
американские СМИ. Предположительно, в него войдут орудия артиллерии, «десятки тысяч артиллерийских боеприпасов».
Российские военные в Донбассе проводят так называемую изоляцию театра боевых действий: наносят удары по украинским маршрутам подвоза, запасам материальных средств и пунктам управления, объяснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.
Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в нашем материале
«Изолировать от общего: ВС России начали применять новые тактические приемы»
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