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Спецоперация в Донбассе 20 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Спецоперация в Донбассе 20 апреля. Текстовая трансляция
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2022-04-20 08:07:12
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Начался новый этап специальной военной операции, которая направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик. ЕС настаивает, что наращивает поставки оружия не для затягивания конфликта, а защиты населения. Украина три дня подряд не открывала гуманитарные коридоры для эвакуации населения. Отдельные европейские страны с опаской отправляют вооружение, боясь остаться незащищенными, а Соединенные Штаты собирают очередной пакет военной помощи на несколько сотен миллиардов долларов. Подробнее об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, ходе спецоперации и обо всем, что происходит на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:28
Почти 900 тыс. беженцев с территорий Донецкой, Луганской народных республик и Украины прибыли в Россию с начала эскалации конфликта, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. За минувшие сутки границу пересекли около 18,5 тыс. человек.
Сегодня, 09:25
Минобороны РФ показало, как высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» уничтожается пункт управления украинских вооруженных сил.
Сегодня, 09:21
Все работающие в ДНР офисы агентств ООН уведомлены о проработанных механизмах доставки гуманитарной помощи, заявил глава республики Денис Пушилин. Так он прокомментировал прозвучавшие от генсека ООН Антониу Гутерриша опасения об аспектах безопасной доставки грузов.
Сегодня, 09:13
По оценкам министерства информации ДНР, свыше 3 тыс. украинских военных сдались в плен в Донбассе с 24 февраля.
Сегодня, 09:09
Мирная жительница погибла в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в СЦКК по итогам прошедших суток. ВСУ восемь раз открывали огонь по Донецкому, Калиново, Кировску и Первомайску.
Сегодня, 09:01
Российско-украинские переговоры фактически оказались заморожены, согласование Москвой и Киевом гуманитарных коридоров едва ли назовешь рабочим: маршруты открываются обособленно. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны установить перемирие на четыре дня перед Пасхой. Подробнее о перспективах прекращения огня и переговорном процессе читайте в материале «Известий» — «Гуманитарный разговор: ждать ли „пасхального перемирия“ на Украине».
Сегодня, 08:52
Пять украинских военнослужащих сдались и вышли с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, передает Народная милиция ДНР. «О предложении добровольно сложить оружие и выйти к защитникам республики они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны», — отметили там. Накануне Минобороны РФ открыло гуманитарный коридор с «Азовстали». Сообщалось, что с территории комбината вывели более 140 человек.
Сегодня, 08:48
Украинские войска обстреляли Ясиноватую (ДНР) из БМ-21 «Град» пятью ракетами, передает представительство республики в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК). Кроме того, огонь открыли по Александровке, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм.
Сегодня, 08:32
Сегодня, 08:28
Живой щит для радикалов — единственное объяснение наличия мирных жителей на «Азовстали» в Мариуполе, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Радикалы и неонацисты не гнушаются прикрываться от наших военных на заводе „Азовсталь“ тем, что спустя месяц блокады они сообщили, как все это время с ними якобы находятся мирные граждане», — сказал он, подчеркнув, что до вчерашнего дня об этом не сообщалось.
Сегодня, 08:18
Корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры артиллерийской подготовки по позициям Вооруженных сил Украины в городе Попасная (ЛНР).
Сегодня, 08:12
Вашингтон в течение недели может объявить об очередном пакете военной помощи Киеву объемом $800 млн, пишут американские СМИ. Предположительно, в него войдут орудия артиллерии, «десятки тысяч артиллерийских боеприпасов».
Сегодня, 08:07
Российские военные в Донбассе проводят так называемую изоляцию театра боевых действий: наносят удары по украинским маршрутам подвоза, запасам материальных средств и пунктам управления, объяснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в нашем материале «Изолировать от общего: ВС России начали применять новые тактические приемы».
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