В Британии заявили о нежелании вступать с РФ в переговоры об обмене Медведчука

Власти Великобритании не планируют начинать переговорный процесс с Российской Федерацией об обмене украинского политика Виктора Медведчука на двух британских военных Шона Пиннера и Айдена Аслина, попавших в плен в ходе освобождения Мариуполя от киевских националистов. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил в интервью Sky News министр по делам Северной Ирландии Брендон Льюис.

В Лондоне уверены, что Виктор Медведчук является близким к президенту России Владимиру Путину олигархом, поэтому не намерены оказывать какое-либо содействие. Их задачей, напротив, является наложение санкций на как можно большее количество людей, приближенных к российскому лидеру.

«Мы не собираемся думать о том, как мы можем помочь России, мы стремимся на самом деле обеспечить, чтобы режим Путина потерпел неудачу в этом отвратительном вторжении, и мы продолжим делать всё возможное, чтобы поддержать украинский народ, президента и правительство Украины, чтобы победить Путина», — заявил Брендон Льюис.

Он также добавил, что Медведчук был задержан киевскими спецслужбами, когда попытался сбежать из Украины, несмотря на то что был под домашним арестом.

Пленные же британцы, по словам Льюиса, «не должны были оказаться на Украине», поэтому правительство не планирует работать над их возвращением на родину.

За день до этого семья Шона Пиннера объяснила цель его пребывания на Украине. Они опровергли слухи о том, что британский доброволец является наемником, и подчеркнули, что Пиннер служил в рядах украинских Вооруженных сил по контракту в соответствии с законом.

Тогда же двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании, один из которых Пиннер, обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.

Незадолго до этого Медведчук публично обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением обменять его на военнослужащих и мариупольцев. Об этом он сказал в видео, опубликованном Службой безопасности Украины.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что просьбу Медведчука стоит воспринимать как «сказанное под дулом автомата».

16 апреля супруга политика обратилась к президенту РФ с просьбой о помощи в освобождении ее мужа. Она заявила, что Медведчук дал свое согласие на обмен и выдачу на территорию РФ в случае достижения странами согласия. До этого она уже записывала обращения с просьбами о помощи к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а также к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду, призывая оказать содействие обмену британских пленных на ее мужа.

Тогда же Марченко призвала британцев, чьи родственники сдались в плен Донецкой Народной Республике и Вооруженным силам РФ, просить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на ее мужа.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил Зеленский, разместивший в соцсетях фотографию похожего на политика мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ.

Комментируя это предложение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что украинский политик никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене.