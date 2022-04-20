Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об истощении запасов оружия ФРГ для Украины. Список того, что может быть предоставлено Киеву, разрабатывается совместно с немецкими производителями и украинским правительством. Канцлер призвал союзников доставить в Киев уже известные стране системы вооружений, передает телеканал «Известия». Поставки обсуждаются с международными партнерами.

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