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В ГД оценили вероятность получения экс-депутатом рады Кивой политубежища в России

Депутат Бифов выразил уверенность, что экс-депутат рады Кива получит в России политическое убежище
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Депутат Госдумы Анатолий Бифов во вторник, 19 апреля, в беседе с «Известиями» выразил уверенность в том, что экс-депутат Верховной рады Илья Кива получит статус политического беженца в России.

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«Ситуация на Украине настолько сложная и опасная, что политические оппоненты властей, да и не только они, вынуждены покинуть свои дома и спасаться в других странах. В данном случае история с Кивой тому наглядный пример. Он много и открыто, к тому же обоснованно, критиковал действующие власти. Несколько сотен политических оппонентов действующего президента бесследно исчезли. Я не слышу воззваний международных правозащитных организаций в их защиту», — подчеркнул он.

Как отметил депутат, запрос политического убежища стал для многих единственным способом спастись от репрессий. Это право каждого человека, которого преследуют за его политические убеждения, отсутствие согласия с политикой властей своей страны, указал Бифов, добавив, что это право закреплено Женевской конвенцией.

«Уверен, что Кива получит статус политического беженца в России. Нельзя бросать человека в сложное для него время», — заключил депутат.

О намерении попросить политическое убежище в РФ экс-депутат Верховной рады Кива заявил ранее в этот день. Он пояснил, что киевская власть устраивает массовое уничтожение украинского народа, нарушает нормы закона и морали, а также совершает террористические акты против мирных граждан.

При этом накануне сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины обратится к РФ с требованием выдать Киву. Выдача экс-депутата рады необходима для проведения с ним следственных действий.

6 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Кива обвинен в государственной измене, покушении на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и незаконном обращении с оружием. Сам политик тогда заявил, что узнал об обвинении еще 29 января, поэтому улетел в Испанию. Оттуда он прилетел в Москву.

В феврале Кива заявил, что территориальная оборона Украины убила десятки мирных жителей в Киеве. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается увеличить количество жертв конфликта.

Тогда же сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко заявил о том, что Киву исключили из партии и фракции. Он назвал экс-депутата провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская Народные Республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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