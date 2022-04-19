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Экс-депутат рады Кива намерен просить политическое убежище в РФ

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Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива во вторник, 19 апреля, заявил, что намерен просить защиту и политическое убежище в РФ.

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Он пояснил, что киевская власть устраивает массовое уничтожение украинского народа, нарушает нормы закона и морали, а также совершает террористические акты против мирных граждан.

«Осуществляет физическое устранение неугодных, без суда и следствия забив подвалы Службы безопасности Украины тысячами людей, которые подвергаются пыткам и казням, ведет откровенный террор населения, отпускает преступников из тюрем для совершения военных преступлений! В сложившийся ситуации сообщаю, что намерен официально просить защиту и политическое убежище в России», — написал Кива в своем Telegram-канале.

Днем ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины обратится к РФ с требованием выдать Киву. Выдача экс-депутата рады необходима для проведения с ним следственных действий.

6 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Кива обвинен в государственной измене, покушении на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и незаконном обращении с оружием. Сам политик тогда заявил, что узнал об обвинении еще 29 января, поэтому улетел в Испанию. Оттуда он прилетел в Москву.

В феврале Кива заявил, что территориальная оборона Украины убила десятки мирных жителей в Киеве. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается увеличить количество жертв конфликта.

Тогда же сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко заявил о том, что Киву исключили из партии и фракции. Он назвал экс-депутата провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

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