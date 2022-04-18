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Украина обратится к России с требованием выдать экс-депутата рады Киву

Депутат рады Ионушас: Киев обратится к Москве с требованием выдать экс-депутата Киву
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Генеральная прокуратура Украины обратиться к РФ с требованием выдать гражданина Украины Илью Киву. Об этом 18 апреля рассказал депутат Верховной рады Сергей Ионушас в беседе с «Украиной 24».

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По его словам, выдача экс-депутата Верховной рады необходима для проведения с ним следственных действий.

6 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Кива обвинен в государственной измене, покушении на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и незаконном обращении с оружием.

Сам политик тогда заявил, что узнал об обвинении еще 29 января, поэтому улетел в Испанию. Оттуда он прилетел в Москву.

Ранее в понедельник Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в затягивании конфликта в стране из-за поступающей международной финансовой помощи. По его информации, сотни миллионов долларов попадают на счета специальных фондов, контролируемых офисом президента, и там разворовываются.

12 апреля Кива заявил, что задержание главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука связано с тем, что Зеленскому был нужен «громкий информационный повод», чтобы отвести внимание от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе.

В феврале политик заявил, что территориальная оборона Украины убила десятки мирных жителей в Киеве. По его словам, Зеленский пытается увеличить количество жертв конфликта.

Тогда же сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко заявил о том, что Киву исключили из партии и фракции. Он назвал экс-депутата провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

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