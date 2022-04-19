Более 140 человек эвакуированы с территории «Азовстали» по гумкоридорам

Военные Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) и Вооруженных сил России (ВС РФ) организовали гуманитарные коридоры и вывели с территории «Азовстали» более 140 человек, о чем во вторник, 19 апреля, сообщила пресс-служба НМ ДНР.

«Усилиями защитников Республики было эвакуировано более 140 человек. Военнослужащие НМ ДНР и ВС РФ организовали зеленые коридоры для эвакуации мирных жителей и военнослужащих ВСУ, желающих сложить оружие», — говорится в размещенном в Telegram-канале ведомства сообщении.

Ранее в этот день, спустя 56 дней с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса, мирные жители расположенных возле промзоны «Азовсталь» домов наконец были освобождены военными ВС РФ. Российские военные спасли 120 человек. Граждане Мариуполя рассказали «Известиям» о постоянных обстрелах со стороны националистов.

Также 19 апреля Минобороны РФ предлагало сдаться украинским формированиям, находящимся на комбинате «Азовсталь». Для вывода украинских военных, боевиков и иностранных наемников был открыт гуманитарный коридор. Режим тишины действовал с 14:00 до 16:00 мск.

В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил: российские военные возьмут под контроль территорию «Азовстали» уже «сегодня-завтра». По его словам, в других населенных пунктах украинские националисты «бегут сами».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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