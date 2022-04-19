Кадыров заявил об освобождении «Азовстали» до конца дня

Российские военные возьмут под контроль территорию предприятия «Азовсталь» в Мариуполе 19 апреля. Об этом в этот день написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, бандеровцев в Мариуполе «добьют уже сегодня».

«Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности на украинской республике, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью «Азовсталь», — уточнил он.

Как добавил Кадыров, в других населенных пунктах украинские националисты «сами бегут».

«Так что сегодня-завтра, недолго осталось шайтанам», — заключил он.

Ранее, во вторник, Минобороны РФ предложило украинским формированиям на комбинате «Азовсталь» сдаться с 12:00. План предлагается из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.

18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как рассказал участвующий в блокировании боевиков боец с позывным «Манул», укрепившиеся в мариупольском заводе «Азовсталь» националисты ведут себя подло. При этом националисты не питают надежд по поводу успеха своего сопротивления и поэтому постоянно пытаются сбежать, как правило, маленькими группами.

17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что завод «Азовсталь» начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания адресованы украинским националистам. В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских националистов, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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