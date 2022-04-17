Киев пригрозил желающим сдаться в плен ВС РФ националистам расстрелом

Киев угрожает расстрелять украинских националистов, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, за попытки сдаться в плен ВС РФ. Об этом сообщил 17 апреля руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

При этом, по его словам, заблокированные националисты пытаются связаться со штабом и просят разрешения сдаться, потому что находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды.

«В течение 16 апреля отмечено резкое повышение интенсивности ведения радиопереговоров боевиками националистических формирований и иностранными наемниками, заблокированными в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь». При этом содержание радиоперехватов (только за истекшие сутки таких получено 367) свидетельствует о том, что оказывающие сопротивление боевики находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды. Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен», — говорится в заявлении.

Как добавил генерал-полковник, представители украинских властей в категоричной форме запрещают сдаваться и угрожают последующими расстрелами.

Учитывая катастрофическое положение, ВС РФ предлагают заблокированным в Мариуполе с 6:00 по 13:00 мск 17 апреля прекратить боевые действия и сдаться в плен. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни, подчеркнул Мизинцев.

Для проведения гуманитарной операции российские военные предлагают с 05:00 мск в воскресенье установить непрерывную связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией и подтверждения введения режима тишины. После этого с 05:30 мск объявляется режим полной тишины, и в 06:00 мск обе стороны поднимают флаги: российская сторона — красные, украинская — белые — по всему периметру «Азовстали».

Выход из укрытий для сдачи в плен планируется до 13:00 того же дня.

Ранее 16 апреля представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в ходе операции по освобождению Мариуполя сдались в плен уже 1464 украинских военнослужащих. По его словам, городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков «Азова», наемников и ВСУ. Некоторые силы ВСУ заблокированы на территории металлургического предприятия «Азовсталь».

Также в субботу сообщалось, что украинские военные покинули свои позиции в здании краеведческого музея неподалеку от завода «Азовсталь» в Мариуполе. Ранее сообщалось об использовании украинскими войсками гражданской инфраструктуры для размещения боевых позиций.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае ликвидации военнослужащих украинской армии и националистических формирований в Мариуполе Киев прекратит переговоры с Москвой.

14 апреля в распоряжении «Известий» появилось видео перестрелки с украинскими националистами на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Сам завод и прилегающие к нему районы — последний оплот проукраинских сил в городе, бои за который ведутся почти с самого начала военной спецоперации.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».