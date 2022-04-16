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Украинские военные сбежали с позиций в музее рядом с «Азовсталью» в Мариуполе

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Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули свои позиции в здании краеведческого музея неподалеку от завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом «РИА Новости» рассказал местный житель.

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«Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, «укропы» отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были», — сказал он.

Ранее сообщалось об использовании украинскими войсками гражданской инфраструктуры для размещения боевых позиций. В музее была оборудована одна из таких точек. В настоящее время здание повреждено в результате боев и пожара.

В этот же день советник главы правительства ДНР Ян Гагин рассказал, что под «Азовсталью» есть подземный город, который затрудняет его штурм. По его словам, завод является огромным сооружением, чью площадь можно соизмерять еще с одним Мариуполем. Он отметил, что предприятие охраняют тысячи человек, обладающих полным арсеналом и парком бронетехники.

Накануне военные России и Донецкой Народной Республики (ДНР) предотвратили попытку колонны украинских военных прорваться к «Азовстали». По информации «РИА Новости», около 200 человек с техникой планировали прорваться к предприятию по Итальянской улице.

14 апреля в распоряжении «Известий» появилось видео перестрелки с украинскими националистами на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Сам завод и прилегающие к нему районы — последний оплот проукраинских сил в городе, бои за который ведутся почти с самого начала военной спецоперации.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и Луганской Народной республики организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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