В Мариуполе предотвратили прорыв украинской колонны к «Азовстали»

Военные России и Донецкой Народной Республики (ДНР) предотвратили попытку колонны украинских военных прорваться к «Азовстали». Об этом стало известно 15 апреля.

По информации «РИА Новости», около 200 человек с техникой пытались прорваться к заводу по Итальянской улице, но подразделения российской армии и ДНР им помешали и колонна до предприятия не дошла.

Периодически украинские боевики пытаются вырваться из города или пробиться к «Азовстали» небольшими диверсионными группами или колоннами.

Завод и прилегающие к нему районы — последний оплот проукраинских сил в городе. Бои за эти территории ведутся почти с самого начала специальной операции.

Накануне в распоряжении «Известий» появилось видео перестрелки с украинскими националистами на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

В понедельник, 11 апреля, официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что промзона представляет собой город в городе, где очень большое количество качественного бетона. Из-за этого процесс выдавливания противника с территории имеет определенные сложности. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в районе «Азовстали» находится от 1,5 тыс. до 3 тыс. украинских националистов.

До этого, 8 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об освобождении Мариуполя от националистических батальонов на 98%. По его словам, остались только отдельно укрепленные укрытия, включая завод «Азовсталь».

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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