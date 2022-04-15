Прямой эфир
Мир
Следственный комитет РФ возбудил дело о фейках после событий в Буче
Мир
В Мариуполе предотвратили прорыв украинской колонны к «Азовстали»
Экономика
Порог беспошлинного ввоза товаров россиянами повысили до €1 тыс.
Мир
Япония выделит Украине более $100 млн финансовой помощи
Мир
Пушилин пообещал полностью восстановить Мариуполь
Общество
Росздравнадзор потребовал усилить контроль за выпиской рецептов на препараты
Мир
РФ объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата
Мир
МИД РФ назвал антироссийскими заявления министра иностранных дел Израиля
Мир
Более 180 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в ДНР 15 апреля
Общество
Минстрой предложил заменить бумажные платежки ЖКУ на электронные уведомления
Мир
Рейтинг доверия к Байдену опустился на рекордно низкий уровень
Сюжет:

В Мариуполе предотвратили прорыв украинской колонны к «Азовстали»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные России и Донецкой Народной Республики (ДНР) предотвратили попытку колонны украинских военных прорваться к «Азовстали». Об этом стало известно 15 апреля.

Спецоперация в Донбассе 15 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

По информации «РИА Новости», около 200 человек с техникой пытались прорваться к заводу по Итальянской улице, но подразделения российской армии и ДНР им помешали и колонна до предприятия не дошла.

Периодически украинские боевики пытаются вырваться из города или пробиться к «Азовстали» небольшими диверсионными группами или колоннами.

Завод и прилегающие к нему районы — последний оплот проукраинских сил в городе. Бои за эти территории ведутся почти с самого начала специальной операции.

Накануне в распоряжении «Известий» появилось видео перестрелки с украинскими националистами на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

В понедельник, 11 апреля, официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что промзона представляет собой город в городе, где очень большое количество качественного бетона. Из-за этого процесс выдавливания противника с территории имеет определенные сложности. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в районе «Азовстали» находится от 1,5 тыс. до 3 тыс. украинских националистов.

До этого, 8 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об освобождении Мариуполя от националистических батальонов на 98%. По его словам, остались только отдельно укрепленные укрытия, включая завод «Азовсталь».

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022