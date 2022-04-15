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Спецоперация в Донбассе 15 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Спецоперация в Донбассе 15 апреля. Текстовая трансляция
2022-04-15 08:09:59">
2022-04-15 08:09:59
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Продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. Украинские вооружение силы обстреляли территории Белгородской и Брянской областей, пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Ликвидация очагов сопротивления украинских военных и националистов продолжается в Мариуполе, откуда эвакуировали без участия Киева почти 140 тыс. человек. Часть крупных международных перевозчиков на фоне украинских событий, вероятно, намеренно пытается сорвать поставки российской продукции. Подробнее об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, а также обо всем, что происходит в мире на фоне спецоперации — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:43
В радиусе 25 км от местонахождения съемочной группы «Известий» не работает ни один сотовый телефон: за полем находится система радиоэлектронного подавления Р-330Ж «Житель», которая глушит любой сигнал. Подробнее — в видео.
Сегодня, 09:35
Армения начала расплачиваться за российский газ в рублях, заявил министр экономики страны Ваган Керобян.
Сегодня, 09:22
Сегодня, 09:21
«Мы начали эту войну еще раньше», — заявил украинский президент Владимир Зеленский, говоря о спецоперации в интервью BBC. Он подтвердил, что Киев «непублично договаривался про те или иные поставки» оружия, «о некоторых вещах» шла речь еще в декабре и январе.
Сегодня, 09:11
Свыше 752, 4 тыс. человек прибыли в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины, рассказали «Известиям» в управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД РФ. Среди них — 144 тыс. детей.
Сегодня, 09:11
Из Мариуполя за прошедшие сутки эвакуировали 520 человек, в том числе 74 ребенка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Они размещены в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта эвакуировали уж почти 18 тыс. человек.
Сегодня, 09:01
Наращивание европейскими странами поставок вооружения Украине можно назвать попыткой эскалации трагедии, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. «Это намерение максимально обострить и без того острую ситуацию», — сказал он «Известиям». Какие еще вооружения ЕС может отправить Украине и к чему это может привести, читайте в нашем материале «Сила — в тяжести».
Сегодня, 08:58
Украинские войска с начала дня шесть раз обстреляли территорию ДНР. Огонь велся по Александровке, Донецку, Старомихайловке и Ясиноватой, передает представительство республики в СЦКК. Всего выпущено почти 40 снарядов калибрами 120, 122 и 152 мм.
Сегодня, 08:54
Минобороны РФ показало, как беспилотник ведет разведку, обнаруживает и контролирует точность нанесения ударов по военным объектам и технике украинских сил.
Сегодня, 08:47
23 мирных жителя на освобожденной территории Мариуполя получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ, говорится в сводке представительства ДНР в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК).
Сегодня, 08:27
Двухлетнего ребенка, пострадавшего при обстреле боевыми украинскими вертолетами поселка в Брянской области, транспортировали в Москву. «Он проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России», — сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.
Сегодня, 08:23
Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала жилой дом в поселке Климово Брянской области, который сгорел после обстрела со стороны украинских вооруженных сил, и пообщалась с местными жителями.
Сегодня, 08:21
Вашингтон не фиксировал со стороны Москвы попыток прервать поток поставок американского вооружения Киеву, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, США продолжат поставки, их маршруты меняются «по мере необходимости».
Сегодня, 08:15
Российские авиаперевозчики смогут беспрепятственно выкупить самолеты у европейских лизинговых компаний, несмотря на санкции, пишут СМИ.
Сегодня, 08:11
Восемь человек пострадали при обстреле по поселку в Брянской области. Кроме того, огонь открыли по белгородской территории. Украинские войска таким образом хотят вывести россиян на эмоции, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Алексей Леонков. Подробнее об ударах по российской территории, обстоятельствах гибели крейсера «Москва» и ходе спецоперации читайте в нашем материале «Вопрос провокации: что стоит за ударами ВСУ по российской территории».
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