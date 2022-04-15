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Школьник из обстрелянного ВСУ поселка Климово рассказал о произошедшем

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Школьник из поселка Климово Брянской области, по которому украинские военные нанесли удары, рассказал о призошедшем.

«Я только начал есть, слышу — два грохота. Бабушка говорит: ложитесь на пол. И мы легли на пол», — сказал мальчик.

Он вспоминает, что вышел на улицу, когда увидел черный дым. Мальчик не сразу понял, какой именно дом полыхает.

Ранее корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала полностью выгоревший дом на улице 60 лет СССР в Климово. Местная жительница показала осколок снаряда, который прилетел в жилую постройку, и рассказала, что в местной школе после произошедшего эвакуировали детей.

Также стало известно, что правительство региона объявило о переводе с 15 апреля на дистанционное обучение школ в Брянской области, которые находятся в приграничных с Украиной районах.

Как сообщил 14 апреля губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что в результате обстрела поселка Климово в Брянской области, произошедшего в четверг, повреждено около 100 домов. Он уточнил, что ВСУ выпустили 9 снарядов по жилому сектору.

По данным Следственного комитета РФ (СКР), украинские вертолеты произвели авиаудары, двигаясь на малой высоте. В результате инцидента пострадали восемь жителей, двое из них — ребенок и пожилая женщина — находятся в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело. Позже СКР опубликовал видео из поселка Климово. На кадрах видеозаписи видны последствия произошедшего, в том числе выбитые окна дома, дыра в деревянной постройке и другие разрушения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных. Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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