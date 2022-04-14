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Около 100 домов повреждены при обстреле ВСУ поселка в Брянской области

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В результате обстрела поселка Климово в Брянской области повреждено около 100 домов. Об этом 14 апреля губернатор региона Александр Богомаз рассказал в эфире телеканала «Россия 24»

«Нанесли удар по поселку городского типа, туда прилетело девять снарядов. Они знали, куда стреляли, и знали, что стреляли по жилому сектору, по жилым домам. Два дома сгорели полностью», — сказал он.

По данным Следственного комитета РФ (СКР), украинские вертолеты произвели авиаудары, двигаясь на малой высоте. В результате инцидента пострадали восемь жителей, двое из них — ребенок и пожилая женщина — находятся в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Позже СКР опубликовал видео из поселка Климово. На кадрах видеозаписи видны последствия произошедшего, в том числе выбитые окна дома, дыра в деревянной постройке и другие разрушения.

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