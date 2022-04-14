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Часть школ в Брянской области переведут на дистанционное обучение

В Брянской области часть школ переведут на дистанционное обучение после обстрела со стороны ВСУ
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Школы в Брянской области, находящиеся в приграничных с Украиной районах, переведут на дистанционное обучение. Об этом в четверг, 14 апреля, заявили в правительстве региона после обстрела территории со стороны украинских войск.

Спецоперация в Донбассе 14 апреля. Текстовая трансляция
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«В приграничных районах школы переходят на дистанционное обучение с завтрашнего дня (15 апреля. — Ред.)», — передает сообщение «РИА Новости».

Ранее в этот день в пограничном управлении ФСБ по региону сообщили, что пограничный пункт пропуска в Брянской области был обстрелян со стороны Украины. В момент обстрела на территории пункта пропуска находились более 30 следовавших в Россию украинских беженцев. Ответным огнем огневая точка была подавлена.

После губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил еще об одном обстреле со стороны ВСУ. По его словам, был атакован поселок городского типа Климово. В результате пострадали два жилых дома, среди жителей есть потерпевшие.

По данным «Известий», в результате обстрела госпитализированы семь человек, в том числе один ребенок.

Также в четверг официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство зафиксировало попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по российской территории. Если тенденция продолжится, то российская сторона нанесет ответные по центрам принятия решений Украины, в том числе и находящимся в Киеве.

11 апреля на территориях Белгородской, Брянской областей и в двух районах Воронежской области установили повышенный режим террористической угрозы. Также «желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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