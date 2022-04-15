Корреспондент «Известий» показала сгоревший от удара ВСУ дом в Климово

Жилой дом на улице 60 лет СССР в Климово Брянской области сгорел после того, как Вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова побывала на месте.

«Взрыва четыре или три точно было. Я за ребенком в школу ехала, но не успела по времени, детей уже эвакуировали. Я ребенка отвезла, к родителям приехала, а тут уже горел дом», — рассказала местная жительница.

По ее словам, маленькие дети не успели понять, что произошло, а дети постарше не могли сдержать слез, у многих была паника. Женщина также показала осколок снаряда, который прилетел в жилую постройку.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что в результате обстрела поселка Климово в Брянской области, произошедшего в четверг, повреждено около 100 домов. Он уточнил, что ВСУ выпустили 9 снарядов по жилому сектору.

Также глава региона сообщил, что в результате обстрела женщина 70 лет лишилась ноги, у ребенка почти двух лет сквозное ранение головы. По его данным, всего пострадали семь человек, из них двое в тяжелом состоянии.

По данным Следственного комитета РФ (СКР), украинские вертолеты произвели авиаудары, двигаясь на малой высоте. В результате инцидента пострадали восемь жителей, двое из них — ребенок и пожилая женщина — находятся в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело. Позже СКР опубликовал видео из поселка Климово. На кадрах видеозаписи видны последствия произошедшего, в том числе выбитые окна дома, дыра в деревянной постройке и другие разрушения.

Правительство региона объявило о переводе с 15 апреля на дистанционное обучение школ в Брянской области, которые находятся в приграничных с Украиной районах.

13 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство зафиксировало попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по российской территории. Если тенденция продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве, от чего до сих пор российские вооруженные силы воздерживались.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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