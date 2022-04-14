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Брянский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ

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Женщина 70 лет лишилась ноги после обстрела поселка Климово в Брянской области, у ребенка почти двух лет сквозное ранение головы. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

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По его данным, всего пострадали семь человек, из них двое в тяжелом состоянии.

«Женщина 70 лет, у нее оторвало ногу. Уже проведена операция. И ребенок — 1 год 9 месяцев — у которого сквозное ранение в правый висок, в правый висок вошел осколок, в левом застрял. Мы проводим сейчас все меры… вызвали бригаду из Москвы… будут делать операцию совместно», — рассказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Также Богомаз сообщил о женщине на 31-ой неделе беременности, которая получила осколочное ранение между ребер.

«Вначале думали, что она контузию получила... Ее доставили в перинатальный центр, удалят сейчас этот осколок, и будут решать, чтобы сохранить жизнь ребенка», — сказал он.

По словам губернатора, еще несколько человек получили осколочные ранения, находясь на улице, и двое находились дома. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее в этот день жители поселка Климово в Брянской области, который обстреляли украинские военные, рассказали о случившемся. Они сообщили, что взрыв был мощный. Одна из местных жительниц получила сильное ранение в ногу.

По данным Следственного комитета РФ, украинские вертолеты произвели авиаудары, двигаясь на малой высоте. В результате инцидента пострадали восемь жителей, двое из них — ребенок и пожилая женщина — находятся в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что в результате обстрела поселка повреждено около 100 домов. Правительство региона объявило о переводе с 15 апреля на дистанционное обучение школ в Брянской области, которые находятся в приграничных с Украиной районах.

В этот же день в Белгородской области со стороны Украины были обстреляны два села — Сподарюшино и Журавлевка. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, есть повреждения жилых домов и социальных объектов. Жители этих населенных пунктов вывезены. По данным «Известий», во время обстрела пограничного пункта в Сподарюшино пострадали два ребенка в возрасте 5 и 17 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее, 13 апреля, был обстрелян пограничный пункт в деревне Гордеевка Курской области. По данному факту председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В ряде регионов России, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. Так, «желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

В этот же день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство зафиксировало попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по российской территории. Если тенденция продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве, от чего до сих пор российские вооруженные силы воздерживались.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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