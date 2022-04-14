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Жители поселка в Брянской области рассказали об обстреле ВСУ

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Жители поселка Климово в Брянской области, который 14 апреля обстреляли украинские военные, рассказали о случившемся.

Они сообщили, что взрыв был мощный. Одна из местных жительниц получила сильное ранение в ногу.

«После всего этого приехали пожарные, потом скорая. Страшный взрыв был, с визгом, с грохотом», — рассказала очевидец «Известиям».

Другая жительница сообщила, что в ее доме от взрыва выбило окна.

«У меня вся вот эта сторона — все окна выбиты, все стекла. Даже и первая рама, и вторая», — сказала она.

По данным Следственного комитета РФ, украинские вертолеты произвели авиаудары, двигаясь на малой высоте. В результате инцидента пострадали восемь жителей, двое из них — ребенок и пожилая женщина — находятся в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что в результате обстрела поселка повреждено около 100 домов. Правительство региона объявило о переводе с 15 апреля на дистанционное обучение школ в Брянской области, которые находятся в приграничных с Украиной районах.

13 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство зафиксировало попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по российской территории. Если тенденция продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве, от чего до сих пор российские вооруженные силы воздерживались.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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