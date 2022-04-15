В Россию прибыли более 750 тыс. беженцев с Украины

С 18 февраля по 12 апреля 2022 года в Россию прибыли более 752,4 тыс. человек, в том числе 144 тыс. детей, с Украины, из Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом «Известиям» сообщили в управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД РФ.

По данным ведомства, «поступили заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в отношении около 19 тыс. лиц».

8 апреля сообщалось, что российское правительство выделит МЧС России из бюджета страны 600 млн рублей для единовременных выплат беженцам, прибывшим в страну с Украины и из Донбасса.

Неделей ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «Известиям», что беженцам, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей. Кроме того, ко второму чтению подготовлен законопроект о праве на получение маткапитала эмигрантами-отцами, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство.

Маткапитал выдается на второго и последующих детей, рожденных с 2007 года, и на первенцев и последующих детей, рожденных с 2020 года. Для тех, кто получил российское гражданство, сертификат на капитал не приходит проактивно: надо заполнить обращение на сайте «Госуслуги» или в отделении Пенсионного фонда.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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