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Правительство РФ выделило 600 млн рублей МЧС для выплат беженцам

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Российское правительство выделит МЧС России из бюджета страны 600 млн рублей для единовременных выплат беженцам, прибывшим в страну с Украины и из Донбасса. Об этом говорится в семи распоряжениях, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 8 апреля.

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«Выделить в 2022 году МЧС России в целях предоставления разовой финансовой помощи в форме иных межбюджетных трансферов <…> на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан РФ, Украины и Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувших территорию постоянного проживания и прибывших в экстренном порядке (на территорию регионов РФ)», — говорится в документах.

6 апреля стало известно, что по инициативе партии «Единая Россия» был открыт штаб для устройства детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в российские семьи. С начала российской спецоперации по защите мирных жителей региона партия наладила регулярные поставки гумпомощи.

1 апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала «Известиям», что беженцам, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей. Кроме того, ко второму чтению подготовлен законопроект о праве на получение маткапитала эмигрантами-отцами, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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