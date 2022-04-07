«Единая Россия» займется устройством детей-сирот с Донбасса в российские семьи

По инициативе партии «Единая Россия» (ЕР) был открыт штаб для устройства детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в российские семьи. Об этом в среду, 6 апреля, заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак во время поездки в регион.

«В работу по теме опекунства, усыновления, помощи детям мы включаем и сенаторов, и депутатов Госдумы. Сотни семей готовы к этому усыновлению. В данном случае «Единая Россия» выступает плечом поддержки в решении этого вопроса», — подчеркнул он.

ЕР продолжает свою гуманитарную миссию в Донбассе. С начала российской спецоперации по защите Донбасса партия, как отмечается, наладила регулярные поставки гумпомощи в регион. Отделения ЕР смогли в общей сложности собрать больше 3,5 тыс. т продуктов питания, воды, предметов первой необходимости, одежды, обуви, строительных материалов и лекарств, сообщили в пресс-службе партии.

Ранее, 25 марта, ЕР организовала в городе Мариуполь центр помощи на территории супермаркета. Рядом также функционирует пункт медицинской помощи и работает полевая кухня. В центре можно получить хлеб, воду, продукты первой необходимости, средства гигиены.

24, марта Турчак пообещал, что Россия обязательно восстановит Мариуполь после окончания спецоперации. Он отметил, что город сильно пострадал в результате боев, сотни домов разрушены или сгорели.

Первые машины с гуманитарной помощью из России прибыли в Мариуполь в воскресенье, 20 марта. Две машины разгрузили в больнице в Восточном районе города, в них были вода, продукты, детское питание.

В феврале 2022 года Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских Вооруженных сил. В этой связи 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, соответствующая мера направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, а не на причинение ущерба мирному населению. Так, Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России выводят из строя военные объекты Украины высокоточными средствами поражения.

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