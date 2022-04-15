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Эксперт назвал причину обстрелов ВСУ российской территории

Эксперт объяснил, что стоит за обстрелами ВСУ российской территории
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По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, атаки по российской территории призваны возбудить негативные эмоции у населения страны.

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«Они [украинские войска] пытаются добиться того, чтобы граждане России потребовали остановки специальной военной операции. Именно с этим связаны провокации, потому что никаких военных целей там нет, прямого воздействия от таких атак тоже нет», — рассказал он «Известиям».

Специалист сравнил атаки с фейками и с обвинениями российских военных в расстрелах мирных жителей, цель которых — оказать информационно-психологическое давление на население России.

«С одной стороны, это провокация, а с другой — дискредитация, попытка показать людям, что войска не могут их защищать, власти не заботятся о населении и т.д», — добавил он.

Как заметил эксперт, атаки не изменят настрой российских военный. Наоборот, ВС РФ будут сражаться еще отчаяннее, заключил Леонков.

14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что под обстрел попал поселок Климово, в результате получили ранения местные жители. По данным главы региона, повреждено около ста домов.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле со стороны Украины села Сподарюшено. По его словам, обошлось без жертв и разрушений. Жителей сел Безымено и Сподарюшено временно эвакуировали. Позднее Гладков сообщил также об обстреле села Журавлевка, в результате зафиксированы повреждения жилых домов и социальных объектов.

В Минздраве России привели данные о восьми пострадавших. Двое, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. У четырех человек, среди которых беременная женщина, состояние медики оценивают как средней тяжести, еще два человека получили помощь амбулаторно.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Вопрос провокации: что стоит за ударами ВСУ по российской территории

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