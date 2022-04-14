Прямой эфир
Сюжет:

Китайские ученые приостановили сотрудничество с РАН

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коллеги Российской академии наук (РАН) из Китая решили приостановить сотрудничество, заморозив развитие планировавшихся проектов. Об этом 14 апреля сообщил президент РАН Александр Сергеев в ходе Международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения — 2022».

Китайское предубеждение: Huawei отказалась от новых контрактов в РФ
Что это значит для российских операторов и абонентов

«Если говорим о южном или восточном направлениях, к сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные такие обсуждения, несмотря на то что у нас было прекрасно построено сотрудничество с регулярным общением», — сказал Сергеев, которого цитирует «Газета.Ru».

Президент РАН также отметил, что Россия не желает рвать никакие деловые отношения и к нормальному сотрудничеству с китайскими коллегами нужно будет обязательно вернуться. Сергеев призвал не поддаваться на провокации и «всё-таки пытаться сохранить то, что есть, там, где это можно сохранить».

В связи со спецоперацией России в Донбассе европейские научные центры и университеты продолжают заявлять о приостановке сотрудничества с РФ. При этом, как сообщили 22 марта «Известиям» в Еврокомиссии, ЕС не намерен отстранять российских участников программы по обмену студентов и преподавателей Erasmus+. Такой же позиции придерживается Немецкая служба академических обменов (DAAD).

24 марта директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев, говоря о Китае, отметил, что США пытаются вынудить Пекин сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном, но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

18 марта США пригрозили КНР санкциями в случае поддержки спецоперации РФ. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация американского лидера Джо Байдена «глубоко обеспокоена» потенциальным сотрудничеством Китая и России на фоне спецоперации по защите Донбасса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 23 марта санкции Вашингтона в отношении Пекина, предположила, что единственной целью таких мер является намерение «заковать Пекин в кандалы».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Китай при этом не высказал никаких противоречий с Россией. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022