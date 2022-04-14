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Минобороны России сообщило об эвакуации 138 тыс. человек из Мариуполя

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Около 140 тысяч человек спасены из Мариуполя через гуманитарный коридор за всё время. Об этом 14 апреля сообщило Министерство обороны России.

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«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 138 014 человек, в том числе за истекшие сутки — 815», — уточняет военное ведомство.

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил об эвакуации 167 человек из Мариуполя в село Безыменное.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в ходе операции по освобождению Мариуполя за ночь добровольно сложили оружие и сдались 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров.

13 апреля Конашенков заявил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Из них 151 человек получили ранения, им была оказана первичная медицинская помощь.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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