Минобороны России сообщило об эвакуации 138 тыс. человек из Мариуполя
Около 140 тысяч человек спасены из Мариуполя через гуманитарный коридор за всё время. Об этом 14 апреля сообщило Министерство обороны России.
«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 138 014 человек, в том числе за истекшие сутки — 815», — уточняет военное ведомство.
Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил об эвакуации 167 человек из Мариуполя в село Безыменное.
В этот же день официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в ходе операции по освобождению Мариуполя за ночь добровольно сложили оружие и сдались 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров.
13 апреля Конашенков заявил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Из них 151 человек получили ранения, им была оказана первичная медицинская помощь.
С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.
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