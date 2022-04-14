В ДНР заявили об эвакуации из Мариуполя еще 167 человек

Из Мариуполя в село Безыменное 14 апреля эвакуировали 167 человек, включая 19 детей. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В течение дня 14 апреля, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 167 человек, среди них 19 детей», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день сообщалось, что за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 447 человек, включая 69 детей.

До этого, 11 апреля, глава ДНР Денис Пушилин заявил о взятии под контроль порта в Мариуполе.

8 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов на 98%. По его словам, «остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который нацисты переоборудовали в настоящую крепость».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».