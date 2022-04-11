Пушилин заявил о взятии под контроль порта Мариуполя

Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли под контроль порт в Мариуполе. Об этом 11 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Касаемо порта Мариуполя, он сейчас находится уже под нашим контролем», — сказал он в эфире «Первого канала».

Ранее в этот день представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что порт Мариуполя освобожден примерно на 80%. Как передавали «Известия», в мариупольском порту засели боевики из украинской радикальной националистической группировки «Азов», которые продолжают держать в заложниках иностранных моряков и препятствовать их эвакуации.

В то же время военные украинской морской пехоты в Мариуполе передали, что командование бросило их. Они предположили, что 11 апреля состоится их последний бой, поскольку боекомплекта не осталось.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, в свою очередь, сообщил, что украинские военные нанесли на свою технику опознавательные знаки ДНР, сформировали колонну и пытались ночью вырваться из Мариуполя. По его словам, противник бросил технику и разбежался по округе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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