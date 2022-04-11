Украинские морпехи в Мариуполе заявили об отсутствии помощи со стороны ВСУ

Военные украинской морской пехоты в Мариуполе заявили, что командование бросило их в условиях острой нехватки ресурсов.

Соответствующее сообщение 36 Отдельная бригада морской пехоты Украины опубликовала на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). По словам морпехов, военное руководство не приходит на помощь заблокированным в Мариуполе солдатам.

«Сегодня будет, наверное, крайний бой, так как боекомплекта не осталось», — говорится в публикации от 11 апреля.

Как утверждают военные, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) считает их «списанными» и именно поэтому не снабжает всем необходимым. В заявлении подчеркивается, что больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды и воды и «погибали пачками».

«Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады... Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара», — передают военные.

В публикации также подчеркивается, что морпехи неоднократно обращались к начальству с просьбой о помощи, однако «из-за трусости сообщать по вертикали они не реализованы».

Ранее в этот день командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообшил, что украинские военные нанесли на свою технику опознавательные знаки Донецкой Народной Республики (ДНР), сформировали колонну и пытались ночью вырваться из Мариуполя. По его словам, противник бросил технику и разбежался по округе.

Также в понедельник представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, к настоящему времени порт Мариуполя освобожден примерно на 80%. Как сообщали 11 апреля «Известия», в мариупольском порту засели украинские боевики из «Азова», которые продолжают держать в заложниках иностранных моряков и препятствовать их эвакуации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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