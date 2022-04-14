В Мариуполе за ночь более 130 военных ВСУ добровольно сложили оружие

В ходе операции по освобождению Мариуполя за ночь добровольно сложили оружие и сдались 134 украинских военнослужащих .Об этом в четверг, 14 апреля, рассказали в Минобороны РФ.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Из них 151 человек получили ранения, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя.

Также были опубликованы кадры со сдавшимися в плен военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из военных рассказал, что группе пришлось сдаться, потому что она оказалась окружена. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в свою очередь, что решение морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен является правильным выбором.

Следственный комитет РФ (СК) проведет следственные действия со сдавшимися в плен военнослужащими. В ведомстве отметили, что их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые СК расследует по событиям в Донбассе и на Украине.

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