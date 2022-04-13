Прямой эфир
Интернет
Сбер сообщил об ограничении бесконтактной оплаты картами «Мир» через SberPay
Мир
Украинские боевики превратили Харьков в город-призрак на глазах режиссера из США
Мир
Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя
Общество
СК РФ изучит найденные в Херсоне личные дела украинских силовиков
Мир
Захарова назвала провокацией заявления об угрозе РФ для Швеции и Финляндии
Мир
В Германии назвали оскорблением отказ Зеленского принять Штайнмайера
Мир
Правящая в ФРГ коалиция согласилась поставить Украине тяжелое вооружение
Экономика
Путин заявил о зашкаливающем росте инфляции в странах Запада
Общество
Москвичам пообещали дождливые выходные
Экономика
Белоусов заявил о переводе 571 иностранного самолета в реестр России
Мир
Макрон отказался называть геноцидом действия России на Украине
Сюжет:

Появились кадры со сдавшимися в плен военнослужащими ВСУ в Мариуполе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опубликованы кадры со сдавшимися в плен военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе.

Один из попавших в плен военнослужащих рассказал, что группе пришлось сдаться, потому что она оказалась окружена. При этом он не смог ответить на вопрос, куда направлялась группа. По его словам, все шли за подполковником, который их вел.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

По его словам, среди сдавшихся — 47 военнослужащих женского пола. Кроме того, 151 человек ранен, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен является правильным выбором.

Следственный комитет РФ (СК) проведет следственные действия с со сдавшимися в плен в военнослужащими. В ведомстве отметили, что их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые СК расследует по событиям в Донбассе и на Украине.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ, определив его уровень как «ниже среднего».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022