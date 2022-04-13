Появились кадры со сдавшимися в плен военнослужащими ВСУ в Мариуполе

Опубликованы кадры со сдавшимися в плен военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе.

Один из попавших в плен военнослужащих рассказал, что группе пришлось сдаться, потому что она оказалась окружена. При этом он не смог ответить на вопрос, куда направлялась группа. По его словам, все шли за подполковником, который их вел.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

По его словам, среди сдавшихся — 47 военнослужащих женского пола. Кроме того, 151 человек ранен, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен является правильным выбором.

Следственный комитет РФ (СК) проведет следственные действия с со сдавшимися в плен в военнослужащими. В ведомстве отметили, что их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые СК расследует по событиям в Донбассе и на Украине.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ, определив его уровень как «ниже среднего».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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