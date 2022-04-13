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СК РФ проведет следственные действия со сдавшимися в плен украинскими военными

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Следственный комитет РФ (СК) проведет следственные действия с украинскими военнослужащими, которые сдались в плен в Мариуполе. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

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«Следственный комитет России проведет необходимые следственные действия с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен в Мариуполе. Их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые ведомство расследует по событиям на Донбассе и Украине», — говорится в сообщении.

В ведомстве также обратили внимание на необходимость гуманного обращения с военнопленными.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.

По его словам, среди сдавшихся — 47 военнослужащих женского пола. Кроме того, 151 человек ранен, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя.

Также в среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен является правильным выбором.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ.

4 апреля в Мариуполе также более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским Вооруженным силам. Тогда Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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