Российские авиакомпании смогут выкупить европейские самолеты

Представители российских авиакомпаний смогут беспрепятственно выкупать самолеты у ряда западных лизинговых компаний по результатам изменений в санкционной политике ЕС. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

«Поправка к санкциям Европейского союза на прошлой неделе создала потенциальную возможность для некоторых авиастроительных компаний продавать самолеты, хранящиеся в России, авиакомпаниям, которые в настоящее время эксплуатируют их без разрешения», — говорится в публикации.

Таким образом, стороны смогут выполнять взаимные обязательства по финансовой аренде, подписанной до 26 февраля, пишет издание.

Ранее в этот день сообщалось, что правительство РФ рассмотрит вопрос о выделении средств из резервного фонда бюджетных ассигнований на субсидии авиакомпаниям, которые лишились доходов из-за санкций.

11 апреля Евросоюз дополнительно внес 20 российских авиакомпаний в черный список по причине того, что они якобы не соответствуют международным стандартам безопасности. Им запрещаются полеты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией.

Таким образом, в черном списке числится 21 российская авиакомпания — в конце ноября 2021 года ЕС включил в перечень перевозчика «Скол» «из-за опасений, что он не сможет соответствовать международным стандартам по безопасности». На тот момент «Скол» была единственной компанией из РФ в этом списке.

В этот же день в пресс-службе Росавиации сообщили, что решение о внесении ряда российских авиакомпаний, сертифицированных Федеральным агентством воздушного транспорта, в черный список (EU Air Safety List) подтверждает стремление Европы усилить авиационную блокаду РФ.

Ранее, 7 апреля, министерство торговли США ввело экспортные санкции в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air. Как указали в ведомстве, бюро промышленности и безопасности министерства лишило экспортных привилегий авиакомпании РФ «в связи с продолжающимися экспортными нарушениями, связанными со всеобъемлющими мерами контроля за экспортом в отношении России, принятыми министерством торговли».

4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности.

28 февраля Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

Санкции Запада, а также требования лизингодателей вернуть самолеты последовали после начавшейся 24 февраля специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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