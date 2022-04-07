Минторг США наложил экспортные ограничения на три авиакомпании РФ

Министерство торговли США ввело экспортные санкции в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air. Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства 7 апреля.

Как указали в Минфине, бюро промышленности и безопасности министерства лишило экспортных привилегий авиакомпании РФ «в связи с продолжающимися экспортными нарушениями, связанными с всеобъемлющими мерами контроля за экспортом в отношении России, принятыми министерством торговли».

«Постановления о временном отказе лишают эти авиакомпании прав участвовать в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США. Срок сегодняшних постановлений составляет 180 дней и может быть продлен», — пояснили в ведомстве.

По словам главы американского минфина Джины Раймондо, Вашингтон лишил «Аэрофлот», Utair и Azur Air возможности не только доступа к продукции из США, но и реэкспорта товаров американского происхождения из-за рубежа.

Ранее 7 апреля сообщалось, что государства группы G7, в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, продолжат всестороннее давление на госструктуры и экономику России. Как указано в сообщении пресс-службы коалиции, эти меры необходимы для обеспечения прекращения специальной военной операции на Украине.

До этого, 25 марта, президент США Джо Байден заявил, что против России действуют самые тяжелые в мировой истории «карающие санкции», но за ними последуют новые. Об этом в ходе визита на польско-украинскую границу заявил президент США Джо Байден.

15 марта Международный валютный фонд выпустил прогноз, согласно которому ситуация на Украине и введенные Европой санкции против России грозят для самого ЕС «глубокой рецессией», а негативные последствия от них почувствует вся мировая экономика.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую ею с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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