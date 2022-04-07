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Страны G7 пообещали продолжить всестороннее давление на Россию

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Государства группы G7, в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, продолжат всестороннее давление на госструктуры и экономику Российской Федерации. Эти меры необходимы для обеспечения прекращения специальной военной операции на Украине, говорится в распространенном 7 апреля пресс-службой коалиции сообщении.

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Так, страны «группы семи» предпримут дополнительные действия для отключения российских банков от мировой финансовой системы. По мнению представительства, G7 в результате сплоченной работы уже ухудшили экономическое состояние РФ, так как брали прицел на операции с активами Центробанка и остальных важных институтов данной структуры. Также будут расширены рестрикции в отношении физических и юридических лиц, солидарных с проводимой властями РФ политикой.

«Государства G7 продолжат и усилят кампанию против представителей элит и членов их семей, которые поддерживают президента [России Владимира] Путина. <…> В соответствии с нашей правовой базой мы будем применять санкции к дополнительным физическим и юридическим лицам», — говорится в документе. Его процитировал ТАСС.

Коалиция наложит запрет на инвестиции в ключевые сектора российской экономики. Под этим подразумеваются экспорт продвинутых товаров и специализированных услуг, важных для безопасности России, ее государственных структур и экономики. Под санкции также попадет оборонно-промышленный комплекс.

«Мы введем дополнительные санкции против оборонного сектора России, чтобы подорвать и ослабить боевые возможности Вооруженных сил РФ», — добавили в заявлении.

24 марта страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Кроме того, они договорились о координации шагов по недопущению обхода санкций против РФ, в том числе в отношении операций российского ЦБ с золотом.

Кроме того, страны G7 договорились о координации шагов по недопущению обхода санкций против России, в том числе в отношении операций ЦБ РФ с золотом.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 21 марта заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) намерены обсудить возможность отказа от российской нефти на фоне проводимой спецоперации РФ по защите Донбасса. В ответ на это заявление представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что если ЕС введет эмбарго на импорт нефти из России, то это решение ударит по всем и серьезно повлияет на мировой нефтяной рынок.

2 марта Евросоюз отключил семь российских банков от SWIFT. Под санкции попали банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Сообщалось, что отключение от SWIFT произойдет 12 марта.

Санкции Запада в отношении банковского сектора были введены на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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