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Росавиация прокомментировала внесение авиакомпаний РФ в черный список ЕС

Росавиация: Все воздушные суда авиакомпаний РФ соответствуют нормам летной годности
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Решение о внесении ряда российских авиакомпаний, сертифицированных Федеральным агентством воздушного транспорта, в черный список (EU Air Safety List) подтверждает стремление Европы усилить авиационную блокаду РФ. Об этом сообщили 11 апреля в пресс-службе Росавиации.

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Соответствующее решение «свидетельствует о проводимой политике дискриминации и нарушении положений международного авиационного права, что неизбежно приведет к ответным мерам со стороны авиационных властей РФ по отношению к авиапредприятиям государств-членов ЕС», — поясняет Росавиация.

Эта мера не отражает технического состояния самолетов авиаперевозчиков РФ. Отмечается, что все воздушные суда авиакомпаний России соответствуют нормам летной годности.

Ранее в этот день Евросоюз внес еще 20 российских авиакомпаний в черный список по причине того, что они якобы не соответствуют международным стандартам безопасности. Им запрещаются полеты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией.

Таким образом, в черном списке числится 21 российская авиакомпания — в конце ноября 2021 года ЕС включил в перечень перевозчика «Скол» «из-за опасений, что он не сможет соответствовать международным стандартам по безопасности». На тот момент «Скол» была единственной компанией из РФ в этом списке.

4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности.

28 февраля Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

Санкции Запада, а также требования лизингодателей вернуть самолеты последовали после начавшейся 24 февраля специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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