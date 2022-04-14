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Правительство утвердит меры поддержки авиакомпаний в условиях санкций

Правительство РФ выделит субсидии авиакомпаниям России для «смягчения негативного влияния санкций»
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Правительство РФ на заседании 14 апреля рассмотрит вопрос о выделении средств на субсидии авиакомпаниям, которые лишились доходов из-за санкций. Об этом говорится в повестке мероприятия, опубликованной на сайте кабмина.

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Отмечается, что один из пунктов повестки — о выделении Росавиации из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований «в целях предоставления субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям на возмещение недополученных доходов, образовавшихся вследствие расторжения договоров перевозки с пассажирами в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления».

Как подчеркнули в правительстве, проект распоряжения подготовили для «смягчения негативного влияния санкций», которые ввели западные страны в отношении России.

Также в повестке говорится, что планируется выделить субсидии для частичной компенсации операционных расходов аэропортов юга и центральной части России, которые приостановили работу из-за временного ограничения полетов.

Ранее, 11 апреля, Евросоюз внес еще 20 российских авиакомпаний в черный список по причине того, что они якобы не соответствуют международным стандартам безопасности. Им запрещаются полеты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией.

Таким образом, в черном списке числится 21 российская авиакомпания — в конце ноября 2021 года ЕС включил в перечень перевозчика «Скол» «из-за опасений, что он не сможет соответствовать международным стандартам по безопасности». На тот момент «Скол» была единственной компанией из РФ в этом списке.

В этот же день в пресс-службе Росавиации сообщили, что решение о внесении ряда российских авиакомпаний, сертифицированных Федеральным агентством воздушного транспорта, в черный список (EU Air Safety List) подтверждает стремление Европы усилить авиационную блокаду РФ.

Ранее, 7 апреля, министерство торговли США ввело экспортные санкции в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air. Как указали в ведомстве, бюро промышленности и безопасности министерства лишило экспортных привилегий авиакомпании РФ «в связи с продолжающимися экспортными нарушениями, связанными с всеобъемлющими мерами контроля за экспортом в отношении России, принятыми министерством торговли».

4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности.

28 февраля Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

Санкции Запада, а также требования лизингодателей вернуть самолеты последовали после начавшейся 24 февраля специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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