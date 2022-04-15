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Минпромторг России обвинил ряд перевозчиков в срыве поставок продукции

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Часть крупных иностранных перевозчиков намеренно пытаются разрушить цепочки поставок российской продукции. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявили в пресс-службе Минпромторга РФ.

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«В настоящее время фиксируются определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь, из недружественных государств», — приводит сообщение «РИА Новости».

Подчеркивается, что министерство уже работает над тем, чтобы отследить и разрешить проблемные ситуации, с которыми сталкиваются российские компании при транспортировке продукции в условиях ограничений.

Помимо действий зарубежных партнеров, на поставки влияют многочисленные санкции: в частности, запрет ЕС на въезд грузовых автомобилей с российскими номерами и отзыв страхового покрытия европейскими страховщиками для грузовиков европейских перевозчиков, находящихся на территории РФ.

В министерстве добавили, что на базе Центра по внешней торговле организована работа горячей линии, на которую российские компании могут сообщить о возникающих сложностях с логистикой, а также получить консультацию об альтернативных способах доставки продукции.

Ранее, 12 апреля, глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» заявил, что российская экономика сейчас обладает большим потенциалом к импортозамещению и переходит на новый его этап. Министр подчеркнул, что работа по замене заграничных товаров и компонентов российскими ведется уже многие годы и необходимо устранить зависимость от поставщиков, которые не хотят поставлять продукцию в Россию.

Министр подчеркнул, что одним из наиболее сильно развившихся в условиях западных санкций отраслей российской экономики являются области сельскохозяйственного машиностроения, сфера создания оборудования для нефтегазовой отрасли и парфюмерная промышленность. Это связанно с комплексностью отраслей, заключил он.

11 апреля генеральный директор холдинга «Щелково Агрохим» Салис Каракотов в интервью «Известиям» рассказал о том, что агропромышленность продолжит бурно развиваться в России даже в период санкций. Он особо подчеркнул, что аграрии привыкли к ограничениям, выстроили работу с их учетом, а потому слабо зависят от зарубежных партнеров.

В конце марта глава Минпромторга пояснил, что России потребуется от трех до шести месяцев на перестройку логистики по разным отраслям в те страны, которые заинтересованы в сотрудничестве.

По словам министра, вся логистика неизбежно адаптируется. Несмотря ни на какие санкции, российские товары всегда будут интересны и нужны — не одним странам, так другим, подчеркнул он.

Новые санкции против России были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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