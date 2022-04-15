Денежные чувства: поставщики требуют от ритейла в разы ускорить оплату товара

Производители настаивают, чтобы торговые сети платили за отгруженный товар в течение 5–10 дней. Сейчас ритейл может этого не делать еще месяц-два после продажи продуктов. Зампред Госдумы Алексей Гордеев направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, в котором предложил изменить сложившуюся практику (документ есть у «Известий»). Ранее к парламентарию обратились производители. Они пояснили: из-за проблем с логистикой и подорожания ингредиентов теперь компаниям нужно получать деньги раньше, чтобы иметь возможность пополнить оборотные средства и продолжить изготовление товаров. Но в случае применения меры с нехваткой оборотных средств может столкнуться ритейл, а это чревато сокращениями персонала и повышением цен, предупредили в отрасли.

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Зампред Госдумы Алексей Гордеев предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову пересмотреть часть правил работы розничных сетей. «Известия» ознакомились с письмом от 28 марта. Парламентарий призвал сократить время расчетов торговли с производителями за поставленные продукты . Так, если срок годности продукции менее 10 дней, то оплатить ее следует в течение пяти дней, если ее можно хранить дольше, то перечислить средства поставщику нужно в течение 10 дней , считает зампред Госдумы. Сейчас нормативов нет, торговые сети обычно рассчитываются за товар спустя месяц после его продажи , уточнили в ассоциации «Руспродсоюз».

Алексей Гордеев указал, что в Госдуму поступают обращения от производителей продуктов — они испытывают проблемы с логистикой, подорожанием оборотных средств и другие. Поэтому теперь компаниям нужно получать деньги раньше, чтобы иметь возможность пополнить оборотные средства и продолжить изготовление товаров . Это позволит избежать перебоев с поставками . По словам обратившихся в ГД производителей, новый порядок работы с розницей даст возможность стабилизировать ситуацию, указано в письме.

Производителей необходимость Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Как отмечено в документе, также бизнес предложил на время отказаться от применения штрафов и неустоек за неисполнение действующих договоров — например, по объемам, ассортименту, срокам. А также в случаях, если сеть не принимает повышения цен от производителей. Кроме того, компании предложили пересматривать стоимость продуктов в течение пяти рабочих дней, а не минимум месяц , как это происходит сейчас. Зампред Госдумы попросил министра рассмотреть возможность применения таких правил с вовлечением максимально широкого круга торговых сетей.

Письмо поступило в Минпромторг, сказали «Известиям» в ведомстве, добавив, что сейчас министерство формирует позицию.

В Минсельхозе сказали, что описанные предложения в ведомство не поступали, но в целом министерство поддерживает инициативы, которые направлены на улучшение работы поставщиков с торговыми сетями.

Ушли в рост

В конце февраля себестоимость продуктов резко увеличилась: производители столкнулись с ростом цен на сырье, упаковку, логистику и так далее из-за резкого изменения курса валют , рассказал «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Дополнительное давление на компании оказал переход на систему предоплаты импортного сырья и ингредиентов , а также повышение банковских ставок по кредитам, добавил он.

Производителей необходимость Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Дмитрий Леонов отметил, что ритейл не принимает повышение стоимости товаров от поставщиков в полном объеме, тогда как ценники на полке сети меняют. На этом фоне оплата продукции в течение одного-двух месяцев наносит большой урон оборотному капиталу производителей — им не хватает средств на покупку сырья, оплату логистики и прочее, то есть ресурсов для безостановочной работы предприятий. Многие производители продуктов находятся в критическом минусе, на следующем этапе их ждут банкротства, добавил эксперт. Чтобы не допустить перебоев с поставками, важно, чтобы сети оперативно рассматривали новые прейскуранты и оплачивали товары, заключил он.

Ритейл с этими доводами не согласен .

— Кардинальное сокращение отсрочки платежа на настоящий момент несет в себе потенциальные риски для функционирования отрасли , — сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Помимо существенных издержек, связанных с непростой экономической ситуацией, сокращение сроков оплаты может привести к дефициту оборотных средств у ритейлеров , пояснил он. Это может спровоцировать сокращение рабочих мест или невозможность и далее проводить политику сдерживания цен , добавил Игорь Караваев.

Производителей необходимость Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Эксперт напомнил, что торговые сети, входящие в АКОРТ, уже приняли меры по поддержке поставщиков. В индивидуальном порядке ритейлеры рассматривают возможность отмены штрафов по недопоставкам, а также сокращение сроков пересмотра цен. Все шаги предпринимаются в первую очередь в интересах потребителей и для обеспечения бесперебойных поставок необходимых товаров, уточнил Игорь Караваев. Поэтому важно, чтобы поставщики со своей стороны даже в условиях смягчения регламентов оставались добросовестными партнерами и не злоупотребляли предложенными инициативами, подчеркнул он.

«Известия» направили запросы в Х5 Group («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), «Магнит», «Ленту», «Ашан», Metro, «Окей», «Азбуку вкуса», «Верный».

Ранее депутат Сергей Лисовский обращался в Минпромторг с просьбой повлиять на торговлю: поставщики с конца февраля не могли исполнить все заказы ритейлеров и попадали под их санкции. Парламентарий просил временно отменить штрафы. Минпромторг пошел навстречу: ритейлерам разослали соответствующие рекомендации. Но не все компании отказались от санкций, рассказали «Известиям» некоторые крупные производители.