Торговая пауза: ритейл и рестораны приостанавливают открытие новых точек

Ряд ритейлеров и ресторанов приостанавливает открытие новых точек в 2022 году. Источники «Известий» в сфере торговли и на рынке недвижимости рассказали о таких планах X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнита» и «Дикси», а также Gloria Jeans, 12storeez, «Хачапури». По словам собеседников издания, ситуация связана со сложностями в поставках оборудования для торговых помещений, например стеллажей, холодильников, касс. Но в Минпромторге отметили, что в России есть производители, которые смогут предложить свои аналоги российским компаниям, — проблем с наличием такой продукции на складах нет.

Сложности оборудования

Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Дикси», Offprice, Reima, Gloria Jeans, 12storeez и некоторые другие ритейлеры приостанавливают открытие новых магазинов в этом году. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к этим компаниям, информацию подтвердил собеседник из консалтинговой организации. По их словам, решение связано с перебоями в поставках оборудования для торговых помещений, например стеллажей, холодильников, кассового оборудования .

— Это правда, что много новых контрактов с арендодателями в этом году сорвалось. Например, «Перекресток» приостановил открытие шести магазинов в торговых центрах, Polaris и «Доктор Столетов» также отказались открывать новые точки , — рассказала «Известиям» глава ритейл-департамента CBRE в России Марина Малахатько.

Торговая пауза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

То же касается и рестораторов, добавила она. Так, например, сеть «Хачапури» поставила на паузу открытие своего заведения в ТЦ «Океания», сказала эксперт.

Бренд одежды I Am Studio тоже приостановил открытие новых точек , сказал «Известиям» владелец компании Олег Воронин. Развитие также тормозит неопределенность на рынке, отметил он. Очевидно, что есть повышенный спрос из-за приостановки работы иностранных брендов. Но бизнес не стремится быстрее занимать освободившееся место, поскольку неясно, вернутся ли иностранцы. Есть и проблемы с финансированием, добавил предприниматель.

«Известия» направили запросы во все перечисленные компании. В пресс-службе 12storeez отрицают проблемы с оборудованием , о планах по открытию новых магазинов там ничего не сказали. В «Магните» отказались от комментариев. В других компаниях оперативно не ответили.

Дело техники

Компании действительно не могут получить импортное оборудование в срок , подтвердил вице-президент Федерации отельеров и рестораторов Сергей Миронов.

— Есть случаи, когда всё заказанное уже оплачено, но товар не доставляют, а деньги не возвращают. Эта ситуация разрешится тогда, когда будет налажена логистика через соседние страны и товары из Европы смогут получить российские покупатели , — сказал он.

Что касается отечественных аналогов, в России выпускают не все виды необходимого оборудования, добавил Сергей Миронов. Например, аппаратура для хранения продовольствия проще по опциям, ее нельзя настроить под определенный продукт, сказал он.

Избежать приостановки развития удается пока тем компаниям, у которых есть запас оборудования на открытие точек в ближайшие несколько месяцев. Например, Fix Price закупила кассы для новых магазинов на полгода вперед, рассказали в пресс-службе сети.

Торговая пауза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Впрочем, есть и другие решения. Например, «Магнит» закрывает неэффективные магазины, уточнил источник в одном из ритейлеров. Возможно, их торговое оборудование в перспективе будет использовано на новых точках, предположил собеседник «Известий».

В Минпромторге не видят причин для нагнетания обстановки на рынке контрольно-кассовой техники , сказали «Известиям» в ведомстве. Там подчеркнули, что проблем с наличием продукции на складах не выявлено. У поставщиков есть запас сканеров штрих-кода, терминалов сбора данных и прочих периферийных устройств, отметили в Минпромторге.

В министерстве отметили, что в России работают производители торгового пищевого оборудования, в том числе для ритейла и общественного питания . Эти предприятия готовы обеспечить клиентов необходимой техникой — холодильными и морозильными шкафами, витринами, ларями, бонетами для хранения пищевых продуктов и напитков, оборудованием для выпечки хлебобулочных изделий, стеллажным оборудованием, уточнили в Минпромторге.

Комплексная проблема

Приостановка открытия новых магазинов также связана с перебоями в поставках товара и увеличением стоимости отделочных работ и ремонта помещений , отметила Марина Малахатько.

Это подтвердил гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный: по его словам, стоимость открытия одной кофейни выросла на 30% . Раньше сеть пользовалась американским оборудованием, теперь его невозможно найти на российском рынке, добавил он.

— Некоторые компании пересмотрели реализацию инвестиционных проектов и временно приостановили открытие объектов в условиях неопределенности, роста цен на оборудование и строительные материалы, — сказал гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Торговая пауза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По его словам, компании ждут стабилизации ситуации — пересмотра логистических схем, решения проблем с упаковкой, замещением поставок из недружественных стран. Тем не менее аналитик не исключил, что ритейлеры будут продолжать открывать торговые объекты, которые востребованы в новых условиях, — в первую очередь дискаунтеры и магазины у дома небольшой площади.

С ним согласен старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Магазины и точки общепита маленького формата дешевле и при этом востребованы у покупателей, пояснил эксперт.