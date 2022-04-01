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Деловое продолжение: бизнес вновь призвал амнистировать предпринимателей

Осужденных по каким статьям предложили освободить от ответственности на этот раз
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Бизнес предложил провести амнистию для осужденных по предпринимательским статьям. Соответствующее письмо «Опоры России» в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина есть в распоряжении «Известий». Вопрос поднимают не первый раз за последний месяц: ранее свои предложения по амнистии предпринимателей выдвигала «Деловая Россия», до этого о необходимости такой меры говорили депутаты. На этот раз предложено освободить от наказания впервые осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести, а также условно осужденных. Кроме того, бизнес призвал прекратить производство в отношении граждан предпенсионного и пенсионного возраста, инвалидов. Мера может затронуть «сотни тысяч» осужденных бизнесменов, уточнили «Известиям» в «Опоре России». Эксперты указали, что реализация предложения может стать своего рода мерой поддержки деловой активности в условиях санкционного давления.

Деловой запрос

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится вопрос об объявлении амнистии по экономическим преступлениям, напомнил в письме Вячеславу Володину глава «Опоры России» Александр Калинин. Если мера будет принята, это благоприятно скажется на восстановлении деловой активности в стране, позволит сохранить бизнесы и рабочие места, указал он. Особенно актуально объявление амнистии накануне Дня российского предпринимательства, отмечаемого 26 мая.

«Опора России» предлагает объявить амнистию по максимально широкому кругу преступлений, отнесенные законодателем к преступлениям в сфере предпринимательской деятельности», — сказано в документе.

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Следует освободить от наказания впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, условно осужденных, а также приговоренных к лишению свободы, если неотбытая часть наказания составляет менее одного года, уточнено в письме. Кроме того, деловое объединение указало на необходимость прекратить производство по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности, не относящимся к категории тяжких. В том числе в отношении инвалидов, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста (мужчин старше 55 лет и женщин старше 50).

Если предложение будет принято, могут быть амнистированы осужденные за махинации с ценными бумагами, невнесение сведений в финансовые документы, незаконное получение кредита, разглашение коммерческой тайны, нарушение требований валютного законодательства и др. Всего амнистия может затронуть «сотни тысяч» человек, заявил «Известиям» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Петровичев.

— Количество уголовных дел экономической направленности в отношении предпринимателей не уменьшается, наоборот, есть тенденция к увеличению. А учитывая, что вести бизнес становится всё труднее, мы уверены, что амнистия поддержит желание заниматься бизнесом. Если человек по тем или иным причинам ошибся, нужно, чтобы у него была возможность начать сначала. Эти люди нужны сегодня в экономике, чтобы они создавали рабочие места, — сказал Дмитрий Петровичев.

Справка «Известий»

Согласно положениям уголовного законодательства, акт амнистии может освободить лиц от уголовной ответственности, от наказания за совершенное преступление или же с них может быть снята судимость.

При этом «Опора России» просит не распространять амнистию:

  • на осужденных, ранее совершивших умышленные преступления;
  • на граждан, освобождавшихся после 2010 года от наказания в порядке помилования или в соответствии с актами об амнистии и вновь совершивших умышленные преступления;
  • на осужденных, совершивших умышленные преступления в местах лишения свободы;
  • на осужденных, являющихся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания.

В пресс-службе Госдумы «Известиям» сообщили, что еще не получили письмо «Опоры России».

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Ранее «Деловая Россия» направила главе кабмина Михаилу Мишустину свои предложения об амнистии для предпринимателей, осужденных за экономические преступления — в том числе за хищения в крупном и особо крупном размерах. До этого сенатор Ольга Епифанова и группа из 12 членов фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ внесли законопроект об амнистировании осужденных граждан за совершение экономических преступлений, правда, только небольшой и средней тяжести.

Назад в экономику

Последняя амнистия для осужденных предпринимателей проводилась в 2015 году и была приурочена к 70-летию Победы. Тогда под амнистию попало более 220 тыс. человек, преимущественно те, кто был осужден условно. В конце февраля на встрече с представителями деловых кругов президент Владимир Путин заявил, что бизнесу в России должна быть обеспечена большая свобода. Глава государства также призвал бизнес вместе с правительством работать над поддержкой экономики.

Амнистия — это нормативно-правовой акт, принимаемый Госдумой, пояснил адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. С учетом наблюдаемого в последние годы усиления административного воздействия государства на бизнес такая инициатива способна положительно сказаться на деловом климате в стране, уверен эксперт.

Около 10 тыс. предпринимателей в год привлекаются к уголовной ответственности, рассказал адвокат, управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. По его словам, чаще всего бизнесменов привлекают за совершение мошенничества в крупном и особо крупном размере (по ст. 159 УК РФ).

Глава ИНП РАН Александр Широв считает, что обсуждаемая мера поддержит деловое сообщество в период санкционного давления. При этом эксперт уверен, что здесь нельзя допускать перегибов.

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-– Если бизнес совсем не будет контролироваться, то это повлечет за собой массу рисков и неприятностей вплоть до снижения качества оказания услуг, проблем с поставками товаров и нарушения техники безопасности. Конечно, желательно, чтобы этот контроль осуществляли сами бизнес-объединения, — полагает эксперт.

Александр Широв отметил, что прошлая амнистия принесла позитивный эффект, вернув часть осужденных предпринимателей в экономический процесс. Однако поскольку развитие экономики уже тогда было ограниченным, то сказать, что амнистия привела к каким-то значимым результатам, нельзя, добавил он.

С точки зрения развития экономики и создания рабочих мест амнистия для предпринимателей — правильное решение в условиях санкций, уверен директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Но он призвал внимательно изучать, по каким статьям осуждены бизнесмены. Если имело место серьезное хищение средств государства, то не стоит освобождать таких людей, полагает эксперт.

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