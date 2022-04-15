В Госдуме оценили влияние на Россию эмбарго Польши на импорт угля

Запрет Польши на импорт российского угля глобально не окажет влияние на РФ. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, добавив, что страна перестроится на восточное направление.

При этом, по его словам, решение Варшавы обидно, поскольку есть действующие контракты и запланированные, были зарезервированы железнодорожные вагоны и выстроена логистика.

«Зачем им покупать уголь существенно дороже из каких-то далеких заморских стран (Южной Америки или Австралии). <…> Просто удивительно, о чем думают руководители стран, которые специально делают всё, чтобы их граждане жили хуже. Мне кажется, они сидят с утра до вечера и думают не только о том, как испортить жизнь россиянам и компаниям из РФ, но и как испортить жизнь своим гражданам и своим компаниям. Совершенно удивительный подход к своей экономике и гражданам», — подчеркнул депутат.

Помимо этого, Ананских указал на то, что ТЭЦ подстроены именно под российский уголь, другой же будет более дорогим и с меньшим КПД.

Россия же, в свою очередь, потратив какое-то время перестроится на восточное направление.

«Для меня удивительны действия европейских стран, которые себе же делают хуже. При этом у Америки, которая является инициатором всех этих санкционных войн, как раз всё хорошо. <…> Такое ощущение, что все санкции на самом деле не против России, а против Европы», — заключил политик.

Накануне стало известно, что президент Польши Анджей Дуда подписал закон об особых мерах по защите национальной безопасности. Среди них — введение эмбарго на импорт угля из РФ. Указывалось, что запрет на поставки этого энергоносителя касается в том числе и частных фирм. За его нарушение будет грозить наказание вплоть до лишения свободы.

Как отметило 8 апреля британское издание Daily Express, пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители. «Бунт» в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий, что такой запрет убьет страну. В тот же день стало известно, что Япония начнет постепенно уменьшать объем импорта российского угля.

Тогда же вступил в силу новый пакет санкций ЕС против России. Они подразумевают «запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года».

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, в свою очередь, что Россия переориентирует поставки угля на альтернативные рынки по мере отказа от него в Европе.

4 апреля член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов в беседе с «Известиями» призвал европейских политиков, прежде чем вводить санкции против энергоресурсов РФ, всё продумать, чтобы не навредить собственному населению. По словам депутата, «вряд ли какая-либо страна предоставит им более дешевые энергоресурсы».

Запад продолжает вводить санкции против России в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины.

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