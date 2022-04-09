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Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

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Новый пакет санкций ЕС против России в связи со спецоперацией по защите Донбасса был утвержден в пятницу, 8 апреля, что следует из сообщения Совета ЕС.

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Как отмечается, санкции подразумевают «запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года». Кроме того, зарегистрированные под российским флагом суда не смогут заходить в порты стран ЕС.

«Исключения предусмотрены для сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи и энергоносителей», — сообщается в заявлении.

Под ограничения попали все автотранспортные компании из России и Белоруссии, исключением стали «фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и продовольственные товары, включая пшеницу, а также автомобильные перевозки в гуманитарных целях».

Вводится запрет на ввоз в Россию высоких технологий, ПО, реактивного топлива, квантовых компьютеров, полупроводников. Из РФ нельзя будет ввозить цемент, древесину, морепродукты, алкоголь.

По подсчетам еврокомиссаров, согласованные запреты на экспорт и импорт достигают €10 млрд и €5,5 млрд.

Кроме того, вводится полный запрет на операции четырех ключевых российских банков, на долю которых приходится 23% рыночной доли российского банковского сектора, говорится в документе Евросоюза.

Отдельно опубликованы списки имен физических лиц, включенных в санкционный реестр.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

Кроме того, члены Евросоюза запретили экспорт предметов роскоши, в том числе элитные иномарки, украшения и многое другое.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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