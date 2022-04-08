Токио заявил о постепенном сокращении импорта российского угля

Япония начнет постепенно уменьшать объем импорта российского угля. Об этом в пятницу, 8 февраля, заявил на пресс-конференции после заседания правительства министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда, передает Reuters.

«Мы будем постепенно снижать импорт [российского угля], занимаясь при этом поисками альтернативных экспортеров. В конечном счете мы хотим нацелиться на то, чтобы перестать импортировать [уголь из РФ]», — отметил он.

Ранее, 7 апреля, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия должна отказаться от импорта российского угля за 120 дней. При этом он подметил, что страна хорошо подготовилась к этому шагу и надеется на то, что процесс отказа от угля из России займет меньше времени. Однако предприятиям всё равно стоит дать определенный период, чтобы найти новых поставщиков, заключил канцлер.

Ранее, 31 марта, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о нежелании выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», первого в России завода по производству сжиженного природного газа. Начиная с 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт СПГ из России.

23 февраля Кисида заявил, что Япония не будет вводить санкции против сферы энергетики РФ. Однако в дальнейшем страна будет рассматривать подобные меры исходя из изменений ситуации.

12 марта бизнес-издание Nikkei со ссылкой на источник в руководстве одной из корпораций сообщало о том, что японские акционеры нефтегазового проекта «Сахалин-2» корпорации Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. всё же продолжат свое участие в нем.

21 марта МИД РФ сообщал, что Россия отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору. Решение было принято «с учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине». В ответ на это Россия прекратила безвизовые поездки японских граждан на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах. В свою очередь Кисида заявил, что решение Москвы выйти из диалога по мирному договору является «неприемлемо жестоким».

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии 31 марта обнародовало список трудно заменяемых в экспорте товаров РФ. Сюда вошли нефть, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), используемый при производстве полупроводников газ, палладий, а также ферросплавы для производства стали и ферросплавы для производства нержавеющей стали.

Ряд стран Запада ввел антироссийские санкции и заявил о запрете импорта российских энергоресурсов после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Так, 8 марта США запретили весь импорт газа и нефти из России. При этом хозяин Белого дома признал, что последствия от таких санкций ударят и по Вашингтону: цены на бензин, достигшие исторически высоких показателей, продолжат расти. Спустя несколько дней аналогичные меры приняла и Канада, запретив импорт определенных нефтепродуктов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».