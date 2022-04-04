В Госдуме оценили возможность санкций ЕС против российских энергоресурсов

Член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов в понедельник, 4 апреля, в беседе с «Известиями» призвал европейских политиков, прежде чем вводить санкции против энергоресурсов РФ, всё продумать, чтобы не навредить собственному населению.

«Опытные политики, прежде чем принять окончательное решение, досконально изучают тему. К сожалению, сегодня это черта для европейских политиков стала редкостью. Очевидно, они до сих пор пребывают в иллюзиях, надеясь на общий рынок энергоресурсов и снижение энергозависимости от России», — отметил он.

Политик напомнил, что в конце марта Еврокомиссия получила мандат на общие закупки энергии для всех стран ЕС. Данный шаг, как они считают, должен помочь избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, указал депутат.

«Но, в нынешней ситуации без дешевых российских энергоносителей им никуда не деться. Да и потом, вряд ли какая-либо страна предоставит им более дешевые энергоресурсы. Так что, прежде чем подводить черту, европейцам стоит всё продумать, чтобы не навредить собственному населению, которое и так находится на грани срыва», — заключил Гасанов.

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение нового пакета санкций против России из-за событий в украинском населенном пункте Буча. По его словам, обсуждение новых санкций против РФ на европейском уровне должно пройти в ближайшие дни. Они будут направлены против российских энергоресурсов, в частности угля и нефтепродуктов.

В этот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине и намерен в срочном порядке рассмотреть дополнительные санкции против Москвы на фоне событий в Буче.

Украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв в Буче 3 апреля. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. До этого сообщалось, что украинские силовики провели зачистку в Буче за день до появления видео якобы с убитыми мирными жителями.

В тот же день Минобороны РФ заявило, что российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности Германии совместно с союзниками ввести новые санкции против России, а также подтвердил готовность Германии продолжать поставки оружия Украине.

Западные страны начали вводить санкции против РФ, после того как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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