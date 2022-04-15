Армения начала платить за российский газ в рублях

Армения начала расплачиваться за российский газ в рублях. Об этом 15 апреля заявил министр экономики республики Ваган Керобян.

По его словам, нужно двигаться к национальным валютам. Министр экономики Армении подчеркнул, что с российской стороны есть продвижение в этом направлении.

«Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — сказал он в интервью РБК.

Керобян отметил, что ценообразование происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что контракт действительно позволяет Армении платить за газ в рублях. Он подчеркнул, что эта возможность используется.

Ранее, 11 апреля, глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях, это не будет являться нарушением санкций против РФ.

До этого, 3 апреля, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика будет оплачивать в рублях поставки нефти и газа из России.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами, и подписал указ 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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