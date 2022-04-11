В Венгрии вновь заявили о готовности платить за газ из России в рублях

Венгрия готова платить за российский газ в рублях, это не будет являться нарушением санкций против РФ. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил журналистам глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию», — сообщил Сийярто в перерыве встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге.

9 апреля представитель кабинета министров Венгрии Золтан Ковач сообщил, что оплата газа России в рублях не нарушит введенные санкции, так как у Будапешта и Москвы имеется двусторонний контракт. По его словам, вопрос валюты оплаты является техническим.

6 апреля премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова платить за газ в рублях, если этого захочет Москва. Он подчеркнул, что у его страны не возникнет сложностей с оплатой.

В этот же день сообщалось, что Венгрия прорабатывает детали технического решения вопроса об оплате в рублях поставок российского газа. По словам Сийярто, поставки природного газа предусмотрены двусторонним соглашением, в котором Евросоюз не участвует.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами, и подписал указ 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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