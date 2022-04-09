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В Венгрии объяснили согласие на оплату российского газа в рублях

В правительстве Венгрии заявили, что оплата газа в рублях не будет нарушением санкций
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Представитель кабинета министров Венгрии Золтан Ковач сообщил, что оплата газа России в рублях не нарушит введенные санкции, так как у Будапешта и Москвы имеется двусторонний контракт, вопрос валюты оплаты является техническим. Об этом Ковач заявил 9 апреля в интервью телеканалу CNN.

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Он уточнил, что ЕС пока не имеет общих закупок нефти и газа. Венгрия, по мнению Ковача, и дальше будет придерживаться заключенных с РФ контрактов по вопросам нефти и газа.

«В соответствии с ними (контрактами. — Ред.), это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики», — подчеркнул министр.

Ковач дополнил, что экономика Венгрии и население страны зависят от газа, предоставляемого Российской Федерацией, на 85%.

6 апреля премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова платить за газ в рублях, если этого захочет Россия. Он подчеркнул, что у его страны не возникнет сложностей с оплатой поставок газа из России в рублях.

В этот же день сообщалось, что Венгрия прорабатывает детали технического решения вопроса об оплате в рублях поставок российского газа. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто напомнил, что поставки природного газа предусмотрены двусторонним соглашением, в котором Евросоюз не участвует.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами, и подписал указ 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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