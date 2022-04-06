Венгрия согласилась платить за российский газ в рублях

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова платить за газ в рублях, если Россия этого захочет. Об этом в среду, 6 марта, сообщает агентство Reuters.

Политик подчеркнул, что у его страны не возникнет сложностей с оплатой поставок газа из России в рублях.

Ранее в этот день сообщалось, что Венгрия прорабатывает детали технического решения вопроса об оплате в рублях поставок российского газа. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто напомнил, что поставки природного газа предусмотрены двусторонним соглашением, в котором Евросоюз не участвует.

Днем ранее правительство Белоруссии сообщило, что страна с апреля начнет платить РФ за газ в российских рублях. Министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер уже подписали соответствующие документы.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами, и подписал указ 31 марта. Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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