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Белоруссия согласилась платить рублями за нефть и газ из России

Премьер Белоруссии Головченко: в 2022 году поставки российских газа и нефти будут оплачиваться в рублях
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Белоруссия будет оплачивать в рублях поставки нефти и газа из Росси. Об этом заявил в субботу, 2 апреля, премьер-министр республики Роман Головченко.

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«Мы перешли на расчеты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, — отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле. В этом году мы будем рассчитываться за поставляемые нефть и газ в российских рублях», — отметил он в эфире телеканала «Беларусь 24».

Премьер-министр подчеркнул, что переход расчетов в рублях экономически выгоден Минску.

По его словам, Россия и Белоруссия находятся на завершающей стадии переговоров по вопросу льготных тарифов на перевозку по железной дороге белорусских грузов «по аналогии с нефтепродуктами».

Головченко добавил, что начался период, который «можно назвать периодом самоубийства доллара, это шанс для мира уйти от гегемонии доллара». При этом он отметил, что «последствия агрессивных и неоправданных действий США сложно предугадать».

Между тем 2 апреля председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс заявил, что с начала апреля в страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию — перестал поступать природный газ из России. Сигналом о необходимости резко сократить поставки из РФ стало заявление российской стороны о том, что за поставляемый газ можно будет рассчитываться лишь в рублях, объяснил он.

В тот же день министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек высказал опасения, что эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании Германии, поскольку в ФРГ отсутствует инфраструктура для импорта газа и нефти другими способами. В связи с этим политик подчеркнул, что не может рисковать процветанием ФРГ из-за политической позиции официального Берлина в отношении спецоперации России.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Позднее в тот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о невозможности Германии платить за российский газ рублями. Он подчеркнул, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится в евро и долларах, так и должно оставаться.

Страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями нарушением контрактов и заявили о планах не выполнять его.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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